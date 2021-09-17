وبموجب الإجراءات الجديدة، تخلت بريطانيا عن نظامها الخاص بتصنيف وجهات السفر، وأضافت ثماني دول إلى قائمتها الخاصة بالدول الآمنة.

وقال وزير النقل البريطاني، جرانت شابز، إن المسافرين العائدين إلى بريطانيا من تركيا وباكستان والمالديف لن يضطروا للخضوع للحجر الصحي عند عودتهم.

وجرى إعفاء القادمين من الدول المذكورة من شرط الحجر الصحي، بعد رفع تلك الدول مما يسمى بقائمة كوفيد الحمراء للسفر.

وأضاف شابز أيضا أنه وطبقا للإجراءات الجديدة، سيجري تصنيف وجهات السفر ببساطة ما بين وجهات عالية أو منخفضة الخطورة، وذلك كبديل عن نظام الألوان الأحمر والأصفر والأخضر.

وكتب الوزير البريطاني على حسابه في موقع تويتر "نعمل على تسهيل إجراءات فحوص السفر بشكل أكبر".