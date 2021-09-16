أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، أن قوات فرنسية قتلت زعيم تنظيم "داعش" بمنطقة الصحراء الكبرى عدنان أبو وليد الصحراوي.
وأضاف ماكرون في تغريدة على "تويتر": "إنه لنجاح كبير آخر في حربنا ضد الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل".
وكالات - أبوظبي
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، أن قوات فرنسية قتلت زعيم تنظيم "داعش" بمنطقة الصحراء الكبرى عدنان أبو وليد الصحراوي.
وأضاف ماكرون في تغريدة على "تويتر": "إنه لنجاح كبير آخر في حربنا ضد الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل".
وأضاف ماكرون في تغريدة على "تويتر": "إنه لنجاح كبير آخر في حربنا ضد الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل".