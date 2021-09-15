وذكر برايس، خلال مؤتمر صحفي: "نواصل دعم اتفاقية أبراهام، ونتطلع لتوسيع التعاون بين إسرائيل والدول الأخرى حول العالم".

وأضاف: "سنسعى لتنضم إسرائيل والدول الأخرى لجهود تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وكشف برايس أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن "سيجتمع الجمعة افتراضيا بنظرائه من إسرائيل والإمارات والمغرب والبحرين في الذكرى السنوية لتوقيع اتفاق السلام".

يشار إلى أن عاما مضى على توقيع الاتفاق الإبراهيمي بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، الذي منح فرصة حقيقية لدول الشرق الأوسط بأن تنعم بالسلام والاستقرار، بعد عقود طويلة من الصراعات والتوترات التي أثرت على مستقبل شعوبها.

ففي 15 سبتمبر من العام الماضي، وقعت الإمارات اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وذلك في البيت الأبيض برعاية وحضور الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، تزامنا مع توقيع البحرين اتفاقا مماثلا.

وفي أعقاب توقيع المعاهدة، انضمت السودان والمغرب لركب السلام مع إسرائيل.