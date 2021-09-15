وقال منسق الاستجابة لفيروس كورونا في البيت الأبيض، جيف زينتس، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعمل على تطوير "نظام جديد للسفر الدولي" سيشمل إجراءات متشددة جديدة مثل تتبع الاتصال.

وأخبر زينتس المجلس الاستشاري للسياحة والسفر بالولايات المتحدة أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لا تخطط للتخفيف الفوري من أي قيود سفر بسبب ارتفاع حالات متحور دلتا في البلاد.

وقال زينتس: "إننا ندرس متطلبات التطعيم للأجانب المسافرين إلى الولايات المتحدة".

وذكرت رويترز في أوائل أغسطس أن البيت الأبيض كان يطور متطلبات لشهادات اللقاح للقادمين من جميع الدول تقريبا.

وتم فرض قيود السفر الاستثنائية الأميركية لأول مرة على الصين في يناير 2020 لمعالجة انتشار فيروس كورونا، ثم تمت إضافة العديد من البلدان الأخرى، وآخرها الهند، في مايو.

وقال زينتس إن الإدارة أرادت رفع قيود السفر "بأسرع ما يمكن"، مضيفا أنها "تعمل الآن لتكون جاهزة لاستبدال القيود الحالية بنظام جديد للسفر الدولي يكون أكثر أمانا وقوة واستدامة".

وتحظر الولايات المتحدة حاليا معظم المواطنين غير الأميركيين من الدخول، إذا ما كانوا في بريطانيا وأغلب دول أوروبا، والصين والهند وجنوب إفريقيا وإيران والبرازيل.

يقول العديد من منتقدي القيود إنها لم تعد منطقية لأن بعض البلدان التي لديها معدلات عالية من إصابات كوفيد-19، ليست مدرجة في القائمة المقيدة، بينما بعض البلدان المدرجة في القائمة سيطرت على الوباء.