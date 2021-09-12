وقال لصحافيين في شانكسفيل في بنسلفانيا، حيث تحطمت إحدى الطائرات الأربع التي خطفها عناصر من تنظيم القاعدة قبل 20 عاما: "هل يمكن أن تعود القاعدة؟ نعم، لكنّني سأقول ذلك لكم، لقد عادوا بالفعل في أماكن أخرى".

وأضاف بايدن: "ما هي الاستراتيجية؟ يجب أن نغزو كل الأماكن التي توجد فيها القاعدة ونترك قواتنا هناك؟ فلنكُن جادين!".

وكرر الرئيس الأميركي الذي تعرض لانتقادات شديدة بسبب الانسحاب من أفغانستان في 31 أغسطس، أن محاولة توحيد الأفغان كانت خطأ.

ويعتبر بايدن أن الأميركيين أنجزوا مهمتهم عبر قتل أسامة بن لادن مؤسس القاعدة، وتحييد الشبكة المتشددة في قاعدتها الأفغانية.

وبدأ التدخل الأميركي في أفغانستان بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وأدى في النهاية إلى إدخال الولايات المتحدة في أطول حرب في تاريخها.

وانتقد الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب بشدة خليفته الديمقراطي السبت، خارقا بذلك جوّ الوحدة الوطنية الذي ساد فعاليات الذكرى العشرين للهجمات.

واستنكر ترامب "عدم كفاءة" بايدن، منددا بالانسحاب "الرهيب" من أفغانستان.

ويمر بايدن بمرحلة سياسية صعبة منذ استيلاء طالبان على السلطة في كابول في 15 أغسطس والإجلاء السريع لأكثر من 120 ألف شخص من أفغانستان في عملية عسكرية نظمها الجيش الأميركي.

لكنّ الرئيس بايدن، البالغ 77 عاما، قال إنه لا يشعر بالقلق من تراجع شعبيته.