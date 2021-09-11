ومن من بين الصور التي جسدت مأساة "11 سبتمبر"، اخترنا أقوى 11 صورة فوتوغرافية لذلك اليوم الذي غير مجرى التاريخ.

هروب المشاة بشكل "سريالي" من مكان الحادث، بينما ينهار في الخلفية أحد أبراج مركز التجارة العالمي يوم 11 سبتمبر 2001 في نيويورك، بعد تحطم طائرة بداخل البرج.

لحظة معرفة الرئيس الأميركي وقتها، جورج دبليو بوش، بالكارثة، عندما أبلغه رئيس أركانه أندرو كارد بالهجمات على مركز التجارة العالمي في نيويورك، خلال حضوره مناسبة مدرسية في الصباح الباكر في ولاية فلوريدا.

عمال الإنقاذ يحملون قسيس إدارة إطفاء مدينة نيويورك المصاب بجروح قاتلة، القس ميكال جاج، من حطام مركز التجارة العالمي في نيويورك. توفي القس بعد سقوط الحطام عليه أثناء أدائه مراسم كنيسة في برج التجارة.

مجموعة رجال الإطفاء يقفون في الشارع بالقرب من مركز التجارة العالمي، وخلفهم ما تبقى من البرجين المحطمين بالكامل.

منظر مرعب للعشرات وهم متعلقون في برج التجارة، بانتظار مصيرهم المحتوم، فإما الموت حرقا أو القفز للهلاك.

اللحظة التاريخية قبل ثوان من دخول طائرة "يونايتد 175" المختطفة بالبرج الجنوبي، بينما حيث يحترق البرج الشمالي، بعد هجوم سابق من قبل طائرة مخطوفة في نيويورك.

شخص يلقي بنفسه للموت، من أعلى البرج، هربا من نيران البرج المحترق، في منظر مرعب جسد هول الواقعة.

صدمة مرعبة أصابت مارسي بوردرز المغطاة بالغبار وهي تلجأ إلى مبنى آخر، بعد انهيار أحد أبراج مركز التجارة العالمي في نيويورك.

الانفجار الكبير، لقطة لا ينساها الأميركيين، عند لحظة انفجار البرج الجنوبي لمركز التجارة العالمي، حيث تحطمت طائرة طائرة "يونايتد 175" المختطفة في المبنى.

عبور جماعي للمشاة عبر جسر بروكلين، هربا من مانهاتن، حيث الانفجار الكبير الذي هز المنطقة بالكامل، ويظهر في الخلفية البرجين المشتعلين.

ضابط شرطة في حالة انهيار، ومواطنون آخرون على بعد بنايات قليلة من موقع مركز التجارة العالمي، في الشوارع المغطاة بالحطام في مدينة نيويورك بعد وقت قصير من انهيار البرجين.