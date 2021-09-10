وتحل السبت الذكرى الـ20 للهجمات الإرهابية التي تنباها تنظيم القاعدة الإرهابي، وأوقعت نحو 3 آلاف قتيل أميركي، بعد اصطدمت 3 طائرات ببرجي مركز التجارة العالمي في نيويورك ومقر وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، بينما أسقطت طائرة رابعة.

وفيما يلي التسلل الزمني "دقيقة بدقيقة" للحظات الرعب التي عاشها الأميركييون في هجمات 11 سبتمبر:

7:59: أقلعت الرحلة 11 لطائرة تابعة للخطوط الجوية الأميركية، من مدينة بوسطن الواقعة في ولاية ماساتشوستس إلى مدينة لوس أنجلوس، وكان على متنها 81 راكبا و11 من أفراد الطاقم.

8:14: أقلعت الرحلة 175 التابعة لطيران "يونايتد" من بوسطن إلى لوس أنجلوس، وكان على متنها 56 راكبا، و9 من أفراد الطاقم.

8:14: تم إعلان اختطاف طائرة الرحلة 11 فوق ماساتشوستس. هناك خمسة مختطفين على متن الطائرة.

8:20: أقلعت الرحلة 77 التابعة للخطوط الجوية الأميركية من واشنطن العاصمة متجهة نحو لوس أنجلوس، وكان على متنها 58 راكبا، و6 من أفراد الطاقم.

08:42: أقلعت الرحلة 93 التابعة لطيران "يونايتد" من مطار نيوارك، في ولاية نيوجيرسي، إلى مدينة سان فرانسيسكو الواقعة في ولاية كاليفورنيا، وكان على متنها 37 راكبا، و7 من أفراد الطاقم.

8:42 - 8:46: إعلان اختطاف طائرة الرحلة 175 فوق شمال غرب نيوجيرسي. هناك 5 مختطفين على متن الطائرة.

8:46: تحطمت طائرة الرحلة 11 في البرج الشمالي من مركز التجارة العالمي بين الطابقين 93 و99. قُتل جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 92 شخصًا.

8:50 - 8:54: إعلان اختطاف طائرة الرحلة 77 فوق جنوب أوهايو. هناك خمسة مختطفين على متن الطائرة.

9:03: اصطدام طائرة الرحلة 175 بالبرج الجنوبي من مركز التجارة العالمي، بين الطابقين 77 و85، قُتل جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 65.

9:28: اختطاف طائرة الرحلة 93 فوق شمال ولاية أوهايو. هناك أربعة مختطفين على متن الطائرة.

9:37: تحطمت الرحلة 77 في الجانب الغربي من البنتاغون. قُتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 64 شخصا.

9:45: تم إغلاق المجال الجوي للولايات المتحدة؛ أمرت جميع الطائرات العاملة بالهبوط في أقرب مطار.

9:59: انهار البرج الجنوبي من مركز التجارة العالمي.

10:03: تحطمت الرحلة 93 في إحدى غابات ولاية بنسلفانيا، إثر عراك دار ما بين ركاب الطائرة وخاطفيها، الذين علموا بدورهم بشأن الهجمات الأخرى. قتل جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 44.

10:28: انهيار البرج الشمالي لمركز التجارة العالمي.

10:50: انهيار 5 طوابق من الجانب الغربي للبنتاغون بسبب الحريق المندلع.