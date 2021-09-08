وبهذه المناسبة قال المتحدث باسم حركة "طالبان"، ذبيح الله مجاهد: "نشكر دولة الإمارات على المساعدات التي تقدمها للشعب الأفغاني".

وأضاف ذبيح الله في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية": "سيتم توزيع المساعدات الإماراتية على المستشفيات لرعاية المرضى".

وناشد المتحدث باسم "طالبان" المجتمع الدولي بتقديم المساعدة للشعب الأفغاني.

وأشار إلى أن "3 فرق إماراتية وقطرية وتركية تعمل على إدارة مطار كابل".

وتطرق المسؤول الأفغاني إلى مسألة تشكيل الحكومة قائلا: "حاولنا في تشكيلة الحكومة أن تكون شاملة"، لافتا إلى أن "الحكومة الحالية هي انتقالية وليست دائمة".

وأكد ذبيح الله أن "طالبان" ستسمح بتعليم المرأة ولكن وفق ضوابط محددة.