وقال شهود عيان إن مسلحين من حركة طالبان أطلقوا النار في الهواء لتفريق محتجين في وسط كابل.

وأظهرت لقطات مصورة العشرات يركضون بينما تدوي في الخلفية أصوات إطلاق النار، بحسب ما ذكرت رويترز.

من ناحيتها، ذكرت وكالة فرانس برس أن عناصر طالبان أطلقوا النار لتفريق تظاهرة مناهضة لباكستان في العاصمة الأفغانية.

واحتشد نحو 70 شخصا، معظمهم من النساء، خارج مقر السفارة الباكستانية رافعين لافتات وسط هتافات مناهضة لما اعتبروه تدخل إسلام أباد، وفقا للوكالة الفرنسية.

ولم ترد تقارير عن إصابات حتى الآن.