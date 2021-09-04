وقال أحمد مسعود، في منشور على صفحته الرسمية في فيسبوك: "أظهرت معركة بانشير، التي صمدت بقوة حتى الآن، وأخواتنا الموقرات في هيراتي، اللواتي رفعن بشجاعة صرخة الحقيقة، (أظهرت) أن الناس لم يتخلوا عن مطالبهم ويواصلون الكفاح من أجل الحقيقة".

وأضاف: "هؤلاء الأشخاص لا يتعبون ولا يهابون أي تهديدات.. يحدث الفشل فقط حين تتوقف عن النضال من أجل حقوقك".

وتابع: "شعبنا يثق في الله وسيمضي قدما لبناء أفغانستان مزدهرة وحرة ومستقلة".

ويأتي هذا المنشور فيما ذكرت أنباء، خلال الساعات الماضية، أن أحمد مسعود ونائب الرئيس السابق أمر الله صالح، غادرا البلاد إلى طاجيكستان.

ويشكل أحمد مسعود، نجل الزعيم الراحل أحمد شاه مسعود، وعدد من القادة المحليين السابقين ما يسمى بـ"جبهة المقاومة الوطنية"، لمقاومة هجمات طالبان في وادي بانشير.