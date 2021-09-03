وأوضح الوزير الأميركي، في تصريح للصحفيين بمقر الوزارة في واشنطن، أن معظم أولئك الأفغان يحملون الجنسية الأميركية.

وأضاف أن الوزارة تبذل جهودا منذ وصول الرئيس الأميركي، جو بايدن، للسلطة في يناير لتسريع إجراءات التأشيرات الخاصة للأفغان الذين عملوا مع القوات الأميركية خلال الحرب التي استمرت 20 عاما، موضحا أن الآلاف منهم ما زالوا في أفغانستان.

وأردف بلينكن "نحن على تواصل مع الأفغان المعرضين للخطر، بالإضافة إلى شركائنا الأجانب في أفغانستان". ثم نبه إلى وجود العديد من التحديات اللوجستية التي تواجه إخراج من تبقى من الأميركيين في أفغانستان.

وطالب بلينكن، حركة طالبان باحترام تعهداتها في مجال مكافحة الإرهاب وضمان حقوق الإنسان وتشكيل حكومة شاملة.

وأشار إلى أن بلينكن، إلى أن الخارجية الأميركية أصدرت تصاريح خاصة تسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان.