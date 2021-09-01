وفي إيجاز صحفي لوزير الدفاع الأميركي، أكد أوستن أن القوات الأميركية لم تتوانى عن مهمة الإجلاء للمئات من كابل.

وقال أوستن: " في يوم الهجوم على المطار لم تتوانى قواتنا وحلفاؤنا من إكمال عملهم ونقل المئات خارج أفغانستان".

كما أشاد أوستن بالدور الذي لعبته دول الخليج في "الإجلاء الكبير". وقال وزير الدفاع :"سأسافر إلى منطقة الخليج الأسبوع المقبل لتقديم شكري لمن ساعدونا في عمليات الإجلاء".

وشكر أوستن عناصر القوات الأميركية على خدمتها طوال 20 عاما في أفغانستان: "وكما نعمل دائما فسننظر إلى الوراء للتعلم من الدروس، أما الآن فيجب شكر كل من خدم في الحرب، فأنتم أفضل ثروة لدينا".