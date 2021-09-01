وأظهر شريط فيديو لشبكة "سكاي نيوز" العديد من الطائرات في حظائر المطار، كان بعضها مدني والبعض الآخر عسكري، علما بأن مطار كابل فيه قسمين: مدني وعسكري.

وفي إحدى اللقطات ظهرت طائرات تدريب صغيرة ومروحيات عسكرية.

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت في وقت سابق أن الولايات المتحدة تركت عددا من الطائرات والمعدات العسكرية في مطار كابل وغيره من المنشآت بسبب الفوضى التي رافقت الانسحاب.

وقال الجنرال ماكينزي، قائد القيادة الوسطى "سنتكوم" إن الجيش الأميركي ترك وراءه 73 طائرة، دون أن يحدد نوعها سواء أكادت مروحية أو ذات جناحين ثابتين.

وذكر مسؤولون عسكريون أن هذه الطائرات "لن تطير مرة أخرى"، وتكلف الطائرة الجديدة منها أكثر من 30 مليون دولار.

وبدا في الفيديو المسجل من داخل مطار كابل أن العديد من الطائرات قد تعرضت للتعطيل قبل مغادرة الأميركيين.

وتصاعدت في الأيام الأخيرة أعمدة الدخان من المطار، دون أن تعرف الأسباب، فيما قدر البعض أنها تعود لعمليات تخريب المعدات حتى لا تقع في أيدي طالبان.