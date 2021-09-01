وأضاف الأسطول على تويتر "طائرة هليكوبتر إم.إتش-60 إس أقلعت من على متن أبراهام لينكولن (سي.في. إن 72) وسقطت في البحر خلال القيام بطلعات دورية على بعد 60 ميلا بحريا تقريبا قبالة ساحل سان دييغو الساعة 4:30 مساء بتوقيت المحيط الهادي يوم 31 أغسطس".

ومضى يقول: "عمليات البحث والإنقاذ مستمرة باستخدام عدد من أصول خفر السواحل والبحرية".

وقال الأسطول الثالث بالبحرية الأميركية إنه تم إنقاذ أحد أفراد الطاقم.

وذكرت قناة (إن.بي.سي 7 سان دييغو) أن 5 أشخاص مازالوا في عداد المفقودين.