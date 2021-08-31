وأوضح المصدر أن أول سفير لمملكة البحرين لدى إسرائيل وصل اليوم إلى مطار بن غوريون الدولي.

وأبرزت أن وصول السفير والافتتاح الرسمي المقبل لسفارة مملكة البحرين في تل أبيب يعدان خطوة مهمة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وشعبيهما، والتي كانت من أولويات يائير لابيد، وزير خارجية دولة إسرائيل، وعبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين.

وتمثل سفارة مملكة البحرين في تل أبيب وسفارة دولة إسرائيل في المنامة، دورا مركزيا في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تشكل علامة بارزة أخرى لرؤية اتفاقيات السلام الموقعة في عام 2020.

وفي سبتمبر 2020، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اتفاق البحرين وإسرائيل على إبرام اتفاق سلام، واصفا إياه بـ"الإنجاز التاريخي".

ووقعت إسرائيل رسميا في 15 سبتمبر في واشنطن برعاية ترامب، اتفاقي سلام مع الإمارات والبحرين، مما جعل هاتين الدولتين الخليجيتين أول طرف عربي يقدم على هذه الخطوة بعد الأردن في 1994 ومصر في 1979.