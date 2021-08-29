وقال بونتيكورفو: "ما فعلناه بعد وصول طالبان هو الحفاظ على أمن مطار كابل وتنسيق الرحلات"، مضيفا: "تركنا عددا من الأشخاص الذين كانوا يعتقدون بإمكانية إجلائهم".

وأكد الممثل المدني لحلف شمال الأطلسي في أفغانستان أن "طالبان سيطرت على بعض الأسلحة التي كانت للناتو وواشنطن".

وردا على سؤال عن قدرة طالبان على حماية الأمن في البلاد والحيلولة دون وقوع اعتداءات وتفجيرات كما حدث مؤخرا، أوضح بونتيكورفو: "لا أعتقد ذلك على المدى القصير، فالدولة في حالة انهيار، والبلاد في حاجة إلى إعادة بناء، وطالبان لا يملكون السيطرة الكاملة، وليس بمقدورهم في الوقت الراهن تفادي الهجمات الانتحارية".

وعن احتمال لجوء "الناتو" لخيار القوة في أفغانستان، أوضح بونتيكورفو: "نحاول تفادي ذلك والحيلولة دون تحول البلاد ملاذا للإرهابيين، وذلك بالتعاون مع الولايات المتحدة".

وفيما يتعلق بقدرة المجموعات الإرهابية المتواجدة في أفغانستان على شنّ هجمات خارجية، استبعد بونتيكورفو إمكانية حدوث ذلك، وهو ما يتوافق مع تصريح لجيك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض.