وأوضح "البنتاغون" أن "انتحاريا فجر نفسه عند مدخل مطار كابل الشمالي".

وقال المتحدث باسم البنتاغون على تويتر، إن عدد ضحايا الانفجار في محيط مطار كابل، "غير واضح في هذا التوقيت".

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بأن وزير الدفاع الأميركي أطلع الرئيس جو بايدن على تفاصيل انفجار مطار كابل.

وذكرت مصادر بريطانية أن الانفجار وقع قرب فندق البارون الذي يقيم به أجانب في محيط مطار كابل.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول أميركي قوله إن "هناك ضحايا من الانفجار والتفاصيل غير واضحة بشأن العدد والجنسيات".