وأوضح مسؤولون بمكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق المتوسط أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة قلقة أيضا من أن تؤدي الاضطرابات الحالية في أفغانستان إلى ارتفاع حاد في إصابات كوفيد-19 لا سيما مع تراجع الفحوص للكشف عن الفيروس بنسبة 77 بالمئة الأسبوع الماضي.

وأضاف المسؤولون أن 95 بالمئة من المرافق الصحية في أفغانستان ما زالت تعمل، لكن بعض أطقم العاملين من الإناث لم يعدن لأعمالهن كما أن بعض المريضات أصبحن خائفات من مغادرة بيوتهن.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن تسليم أكثر من 500 طن من الإمدادات الطبية، وبينها معدات جراحية ومستلزمات خاصة بعلاج سوء التغذية الحاد، تعطل بسبب القيود في مطار كابل.