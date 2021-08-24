وأوضحت باشليه في افتتاح النقاشات: "طريقة معاملة طالبان للنساء والفتيات واحترام حقوقهن بالحرية وحرية التنقل والتعليم والتعبير والعمل وفقا للمعايير الدولية على صعيد حقوق الإنسان، ستشكل خطا أحمر"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وأضافت أن "ضمان حصول الفتيات على تعليم ثانوي ذي نوعية عالية سيشكل مؤشرا أساسيا لالتزام" طالبان احترام حقوق الإنسان.

وشدد مجلس حقوق الإنسان على أنه يتوجب على طالبان "ترجمة أقوالها بشأن حقوق الإنسان إلى أفعال"، و"احترام القيم الدولية بشأن الحريات".

كذلك دعا المجلس لضمان "عدم انتهاك حقوق العاملين في مجال حقوق الإنسان في أفغانستان".

وينظم مجلس حقوق الإنسان ثلاث دورات عادية في السنة، لكن في حال تقدم ثلث الدول الأعضاء بطلب، يمكن عقد دورة استثنائية في أي وقت.

وتعقد الجلسات الخاصة حول أفغانستان بطلب من باكستان بصفتها منسقة لمنظمة التعاون الإسلامي حول حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية، ومن أفغانستان الممثلة بالدبلوماسي الذي عينته الحكومة السابقة، وبدعم من حوالي مئة دولة من بينها فرنسا والولايات المتحدة.