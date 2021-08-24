وقال أوليغ نيكولينكو لوكالة إنترفاكس الأوكرانية: "لا توجد طائرات أوكرانية مختطفة في كابل أو أي مكان آخر. إن المعلومات حول الطائرة المخطوفة التي تتداولها بعض وسائل الإعلام لا تتوافق مع الواقع".

وأضاف: "جميع الطائرات التي استخدمتها كييف لإجلاء رعاياها من أفغانستان عادت بسلام إلى أوكرانيا".

كما شرح المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية تصريحات نائب وزير الخارجية يفغيني ينين التي نقلتها وسائل إعلام من بينها الروسية بإيضاحه "مستوى الصعوبات غير المسبوق التي كان على الدبلوماسيين مواجهتها من أجل إخراج الأوكرانيين. يجب أن نفهم أن الوضع في مطار كابل يقترب من الفوضى، وكثير من الناس يحاولون اغتنام بعض الفرص لمغادرة البلاد ".

وجاء النفي الأوكراني بعدما أفادت وسائل إعلام روسية، الثلاثاء، بخطف مجهولين لطائرة أوكرانية أوكرانية مخصصة للإجلاء من أفغانستان.

وأشارت وسائل الإعلام الروسية، إلى أن مختطفي الطائرة يتجهون إلى إيران.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، تأكيد نائب وزير الخارجية الأوكراني يفغيني ينين، الذي قال إن طائرة أوكرانية كان من المفترض أن تنقل أوكرانيين من أفغانستان، اختطفت من قبل مجهولين.

وأوضح ينين: "استولى أشخاص مجهولون على طائرتنا يوم الأحد الماضي. ويوم الثلاثاء، بالفعل سُرقت منا طائرة، وتوجهت إلى إيران وعلى متنها مجموعة غير معروفة بدلا من إجلاء الأوكرانيين".

وأضاف المسؤول الأوكراني: "محاولاتنا الثلاث التالية لإجلاء مواطنينا لم تنجح أيضا، لأن ركابنا لم يتمكنوا من الوصول إلى المطار".

وأشار ينين إلى أن السلك الدبلوماسي بأكمله، برئاسة وزير الخارجية دميتري كوليبا، عمل خلال الأسبوع الماضي لحل مشكلة الطائرة.