وقالت المسؤولة، خلال زيارتها سنغافورة، ضمن رحلة في آسيا تشمل محطة في فيتنام "وعدت إدارتنا بالتزام دائم في سنغافورة وجنوب شرق آسيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وأضافت هاريس خلال مؤتمر صحفي "سبب وجودي هنا هو أن الولايات المتحدة قوة عالمية، ونحن نأخذ هذا الدور على محمل الجد".

وألقت العودة السريعة لحركة طالبان إلى السلطة ومشاهد آلاف الأفغان الساعين بيأس إلى الفرار من البلاد، بظلال جديدة على مكانة الولايات المتحدة كقوة عظمى.

وتنتظر الكثير من الدول الآسيوية التي لطالما اعتمدت على النفوذ أو القوات الأميركية من أجل ضمان أمنها، إشارات مطمئنة من الولايات المتحدة بعد الانسحاب الفوضوي من أفغانستان واستيلاء طالبان على السلطة.