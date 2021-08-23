وشهدت تينيسي أمطارا وصفتها خدمات الأرصاد الجوية المحلية بأنها "تاريخية"، أدت إلى فيضانات مميتة.

وقالت وكالة إدارة الطوارئ في الولاية في بيان، إن "إدارة الصحة في تينيسي تأكدت من وجود 16 ضحية"، من جراء أحوال الطقس في مقاطعة همفريز، محذرة من أن الحصيلة مؤقتة وقد ترتفع.

وأضافت الوكالة أن "ما بين 22 و43 سنتيمترا من الأمطار سقطت في هذه المنطقة بوسط تينيسي خلال فترة 6 ساعات صباح السبت"، واصفة الفيضانات بأنها "كارثية"، فيما استمر سوء الأحوال الجوية حتى الليل.

وبينما تأثرت 3 مقاطعات أخرى، وقال البيان إن هناك عمليات تنظيف جارية، وإن "العديد من الجسور والطرق في المنطقة المتضررة ما زالت مغلقة".

وقالت الوكالة إن حاكم ولاية تينيسي زار الموقع بعد ظهر الأحد.

ولا يزال هناك عشرات الأشخاص المفقودين وفقا لصحيفة "ذا تينيسيان" المحلية، التي أفادت بوجود 21 قتيلا.

وقال رئيس بلدية مدينة ويفرلي الواقعة في مقاطعة همفريز لمحطة التلفزيون المحلية "دبليو كي آر إن"، إن "الأمر كان تقريبا بنفس سرعة الإعصار. وصفه أحدهم بأنه موجة مد".

وأظهرت صور سيارات مقلوبة وشوارع يغطيها الطين.

وأعرب الرئيس الأميركي جو بايدن في مؤتمر صحفي، الأحد، عن "تعازيه الحارة" لأهالي الضحايا، مشيرا إلى أن الحكومة "مستعدة لتقديم المساعدة".

وكتب النائب عن الولاية مارك غرين صباح الأحد على "تويتر": "صلواتنا مع جميع سكان ولاية تينيسي المتضررين من الفيضانات التاريخية".