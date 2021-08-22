وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأحد، إنه دعا إلى عقد القمة لمناقشة الأزمة في أفغانستان، خلال يومين، داعيا المجتمع الدولي إلى إيجاد سبل لمنع تفاقم الأزمة، وفق "رويترز".

وأضاف جونسون على "تويتر": "من الضروري أن يتعاون المجتمع الدولي لضمان عمليات إجلاء آمنة ومنع حدوث أزمة إنسانية ودعم الشعب الأفغاني، حفاظا على مكاسب السنوات العشرين الماضية".

وتتولى بريطانيا حاليا الرئاسة الدورية لمجموعة السبع التي تضم أيضا الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وألمانيا واليابان وكندا.

وفي واشنطن، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن الرئيس جو بايدن سيشارك في القمة الافتراضية.

وقالت في بيان: "خلال القمة الافتراضية سيناقش بايدن مع القادة مواصلة التنسيق التعاون الوثيق بشأن أفغانستان، وخاصة إجلاء الرعاية الاجانب، والأفغان الشجعان الذين وقفوا معنا على مدار العقديين الماضيين وغيره من الأفغان المتستضعفين".

وذكرت أن قادة مجموعة السبع سيناقشون خطط تقديم الدعم للاجئين الأفغان.

ويأتي هذا الاجتماع ليبني على المحادثات الهاتفية التي جمعت بايدن مع قادة مجموع السبع خلال الأيام الماضية.

وتبحث الحكومات الغربية كيفية معالجة الوضع في كابول حيث توجه ألوف المدنيين اليائسين الراغبين في الفرار من أفغانستان إلى المطار بعد سيطرة طالبان على البلاد.