وذكرت قناة "سكاي نيوز" نقلا عن وزارة الدفاع البريطانية أن 7 أشخاص قُتلوا في حشد قرب مطار كابل وسط حالة من الفوضى مع تجمع الآلاف لمحاولة الفرار من أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد.

وأفادت سكاي نيوز أن وزارة الدفاع قالت في بيان: "الأوضاع على الأرض لا تزال في غاية الصعوبة لكننا نبذل قصارى جهدنا لإدارة الوضع بأكبر قدر من السلامة والأمن".

وأدى توافد آلاف الأفغان الراغبين في مغادرة البلاد، إلى مطار حامد كرزاي، منذ أيام، إلى مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين، نتيجة عمليات التدافع وإطلاق النيران داخل المطار وفي محيطه.

طائرات تجارية لنقل اللاجئين الأفغان

من جانبها، تدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن دعوة شركات الطيران التجارية الأميركية لتوفير طائرات وأطقم، للمساعدة في نقل اللاجئين الأفغان بمجرد إجلائهم من بلادهم بطائرات عسكرية.

وقالت قيادة النقل الأميركية في بيان السبت إن وزارة الدفاع (البنتاغون) لم توافق أو تأمر بأي تفعيل لدور شركات الطيران التجارية على النحو المسموح به بموجب برنامج "الأسطول الجوي المدني الاحتياطي"، والذي يضيف دعما لقدرة الطائرات العسكرية خلال الأزمات التي تتعلق بالدفاع الوطني.

ومع ذلك، قالت قيادة النقل إنها أصدرت أمرًا تحذيريًا لشركات الطيران الأميركية، مساء الجمعة، بشأن التنشيط المحتمل للبرنامج.

كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أول من تحدث عن تفعيل برنامج الأسطول الجوي.

إذا تم طلب ذلك بموجب البرنامج التطوعي فإن شركات الطيران التجارية ستنقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من مناطق خارج أفغانستان إلى دولة أخرى أو من مطار دالاس الدولي في فيرجينيا إلى قواعد عسكرية أميركية.