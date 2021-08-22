وقال أردوغان خلال اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، السبت، إن "موجة هجرة جديدة أمر لا مفر منه إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة في أفغانستان وإيران"، مشددا على أن "تركيا التي تستقبل أصلا 5 ملايين لاجئ لا يمكنها تحمل عبء هجرة إضافية".

كما انتقد أردوغان ما قال إنه تردد الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بطلب تركيا مراجعة اتفاق موقع عام 2016 بين أنقرة وبروكسل، لوقف تدفق المهاجرين.

ويمكن بموجب هذا الاتفاق إعادة المهاجرين "غير الشرعيين" الذين يصلون الاتحاد الأوروبي إلى تركيا، في مقابل تقديم مساعدات مالية لأنقرة من أجل استقبالهم.

واتهمت أنقرة مرارا دول الاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بالتزاماتها في الاتفاق، خصوصا ما يتعلق بتسريع عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد.

وقال أردوغان إن "الموقف المتردد للاتحاد الأوروبي في شأن تلبية تطلعات تركيا المشروعة المتمثلة بتحديث اتفاق الهجرة المبرم في 18 مارس (2016)، يؤثر سلبا على إمكان التعاون في مجال الهجرة".

واعتبر أنه "في حال لم يتم تنفيذ الاتفاق بكامله، فإنه ليس من الواقعي أن ينتظر الاتحاد الأوروبي المزيد من جانب تركيا".