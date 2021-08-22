ونقلت شبكة "إن بي سي" الإخبارية عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، قولهم إن القوات الأميركية تعمل على إيجاد طرق بديلة لنقل الأميركيين والأفغان، المفترض وصولهم إلى المطار ليغادروا البلد المضطرب.

وأكدت الشبكة أن "وزارة الدفاع تحاول إيجاد طريق بديل لعمليات الإجلاء"، لتجنب التهديدات التي لم تكشف عن هويتها.

وأشارت "إن بي سي" إلى أن الوزارة نصحت المواطنين الأميركيين الذين يحاولون المغادرة بعدم التوجه إلى مطار كابل بسبب "التهديدات الأمنية المحتملة"، مع وصول كبار قادة حركة طالبان إلى العاصمة لاختيار حكومة جديدة.

وكانت السفارة الأميركية في أفغانستان أصدرت بيانا مشابها، السبت، تنصح فيه المواطنين الأميركيين بتجنب التوجه إلى المطار وبواباته في هذا الوقت، ما لم يتلقوا تعليمات فردية من ممثل الحكومة الأميركية للقيام بذلك.