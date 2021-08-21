من جهتها أعلنت الخارجية البحرينية، أن المملكة تسهم إلى جانب شركائها الدوليين، في دعم جهود الإغاثة في أفغانستان، وتسهيل عملية الإجلاء، من خلال إتاحة المجال أمام الرحلات الجوية، للاستفادة من موقع المملكة كنقطة مرور.

وكانت قد أعلنت الخارجية الإماراتية أن دولة الإمارات، وافقت على استضافة خمسة آلاف أفغاني ممن تم إجلاؤهم من أفغانستان قبيل توجههم إلى دول أخرى وسيتم إجلاء الأفغان من كابل إلى الإمارات على متن طائرات أميركية.

كما قامت الإمارات بتسهيل عمليات الإجلاء لنحو ثمانية آلاف وخمسمئة شخص أجنبي من أفغانستان بطائرات إماراتية وعبر مطاراتها.

وأكدت دولة الإمارات وفقا للخارجية بأنها تدعم الحلول السلمية والمتعددة الأطراف وتواصل العمل مع الشركاء الدوليين لمساعدة أفغانستان.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية إجلاء ستة آلاف شخص من أفغانستان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك عدد الذين تم إجلاؤهم حتى الآن إلى نحو ثمانية عشر ألفا.

وأوضح المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، أن واشنطن ستواصل مهمتها في الإجلاء والدفاع عن مطار كابل.

كما أكد كيربي أن القاعدة لم تعد تشكل تهديدا كما كان في السابق رغم حضورها في أفغانستان.

على صعيد آخر، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الوضع يتحسن تدريجيا في مطار كابل، مضيفا أن بلاده تمكنت من إجلاء ألفي شخص من أفغانستان منذ يوم الخميس.