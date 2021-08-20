وأجرى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الألباني، إيدي راما، الذي أعلن، الأحد، أنه وافق على تأمين ملاذ مؤقت لمئات الأفغان في طريقهم إلى الولايات المتحدة.

وشكر بلينكن راما على "مواصلة ألبانيا لتقاليدها التي تفخر بها عن طريق إيواء الذين يحتاجون إلى ذلك"، كما ذكرت وزارة الخارجية الأميركية.

وعبّرت الخارجية الأميركية أيضا عن شكرها لقطر والكويت حيث يصل آلاف الأفغان لاستكمال إجراءات التأشيرة.

كذلك شكر المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس أوغندا التي قال رئيسها يويري موسيفيني، إنه مستعد لاستقبال أفغان مؤقتا، مؤكدا أن مشاورات جارية مع الكثير من الحلفاء الأوروبيين للهدف نفسه، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وأشار نيد برايس إلى أن كندا وتشيلي والمكسيك وافقت على استضافة مواطنين أفغان مشيدا بموقفها.

وقالت كندا إنها ستستقبل عددا قد يبلغ عشرين ألف لاجئ في إطار برنامج خاص.

ووافقت الولايات المتحدة على استقبال آلاف الأفغان الذين عملوا مترجمين أو في أدوار دعم أخرى في عملياتها، خلال تواجدها لمدة عشرين عاما في هذا البلد.

ومع عودة طالبان إلى الحكم، وسعت واشنطن عمليات الإجلاء هذه لتشمل آخرين يشعرون أنهم مهددون، بينهم ناشطون في مجال حقوق المرأة، وعاملون في منظمات غير حكومية، وصحافيون في وسائل إعلام أميركية.