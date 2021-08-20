وكانت زراعة الأشجار في صميم الجهود البيئية التي تبذلها بكين منذ عقود ضمن خطط القضاء تماما على انبعاثات الكربون بحلول عام 2060.

ونقلت "رويترز" عن لي تشون ليانغ نائب رئيس لجنة الغابات والمراعي في مؤتمر صحفي، قوله إن برامج "تخضير الأراضي" ستزرع 36 ألف كيلومتر مربع من الأشجار سنويا حتى عام 2025.

وأضاف لي أنه "بحلول عام 2035 ستكون هناك تحسينات شاملة في جودة واستقرار النظم البيئية للغابات والأراضي العشبية والأراضي الرطبة والصحراوية".

وتهدف الصين إلى زيادة مساحة الغابات إلى 24.1 في المئة بنهاية عام 2025 من 23.04 في المئة في نهاية العام الماضي، وفقا لخطة الغابات والأراضي العشبية الخمسية التي نشرت هذا الأسبوع.