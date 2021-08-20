وتناصب الجماعة العداء لطالبان التي استولت على السلطة في أفغانستان في مطلع الأسبوع.

وأضاف سوليفان إن إخراج الأميركيين من أفغانستان "عملية محفوفة بالمخاطر" بالنظر إلى الأسئلة المتعلقة بما إذا كانت طالبان ستواصل السماح بالمرور الآمن إلى المطار وحالات طارئة أخرى مثل هجوم محتمل من جماعة متشددة مثل ولاية خراسان.

ومضى يقول "إحدى الحالات الطارئة التي نركز عليها تركيزا شديدا.. هي احتمال وقوع هجوم إرهابي من جانب مجموعة مثل تنظيم داعش-ولاية خراسان، والتي هي بالطبع عدو لدود لطالبان، لذلك سنواصل العمل لتقليل المخاطر وزيادة عدد المغادرين لأقصى حد".

ويقول مسؤولون أميركيون إنهم يعملون على مدار الساعة لإجلاء الأميركيين ومعاوني القوات الأميركية من كابل، لكن الوضع الأمني على الأرض ينطوي على تحديات بالنظر إلى وجود جماعات مثل تنظيم داعش -ولاية خراسان.

وضع غير مستقر

وأبلغ سوليفان (إن.بي.سي) بأنه لم يتضح تماما عدد الأفغان الذين ما زالوا في أفغانستان، لكنه شدد على التزام إدارة بايدن بإخراج أي أميركي يريد المغادرة.

غير أنه حذر من الوضع لا يزال غير مستقر.

وقال "أنشأنا قناة اتصال مع طالبان للسماح بوصول الناس إلى المطار بأمان، والأمر ناجح في الوقت الحالي فيما يتعلق بوصول الأمريكيين والأفغان إلى المطار... ومع ذلك، لا يمكننا التعويل على شيء".

ولا يزال تنظيم داعش -ولاية خراسان نشطة بعد ثلاث سنوات من تأسيسها، وفقا لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، الذي قال إن الجماعة حصلت على دعم من تنظيم داعش في العراق وسوريا.

وأضاف المركز أن الجماعة مسؤولة عن نحو 100 هجوم على مدنيين في أفغانستان وباكستان، وكذلك عن قرابة 250 اشتباك مع القوات الأميركية والأفغانية والباكستانية منذ يناير 2017.