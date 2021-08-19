وأظهرت لوحة الإعلانات الرقمية في ولاية كارولينا الشمالية، الرئيس الأميركي جو بايدن وهو يتناول مخروط "الآيس كريم"، بشكل ساخر، بينما تظهر بجانبه صورة مروحية عسكرية تقوم بإجلاء الأشخاص من السفارة الأميركية في أفغانستان.

كما تظهر لوحة الإعلانات الضخمة صورة أخرى، لبايدن وهو ينظر من نافذة خلف الستائر المغلقة بشكل قلق.

ووفقا لموقع "نيوزويك"، أكد دونالد تيدر، رئيس شركة "تيدر أوتدور ميديا" التي تمتلك لوحة الإعلانات، أن الإعلانات التي تصور بايدن تم شراؤها من قبل شخص ما، لكنه قال إنه لا يمكنه تقديم أي تفاصيل تعريفية بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية.

وكشف تيدر أنه باع مساحات للوحات إعلانية لعملاء من عدة اتجاهات سياسية مختلفة، بما في ذلك منظمة حقوق الحيوان "بيتا"، وأكد أنه سيُعرض إعلانات إيجابية تصور بايدن إذا طلب العميل ذلك.

وجذبت الإعلانات انتباه دونالد ترامب الإبن مساء الأربعاء، الذي نشر صورتين للإعلانات على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي، منتقدا بتعليق "عدم كفاءة إدارة بايدن".

وواجه بايدن في الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة، بسبب تسرعه بإخراج القوات الأميركية من أفغانستان، مما أدى لفوضى عارمة في البلاد، واستيلاء حركة طالبان المتشددة على الحكم.