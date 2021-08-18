وأظهرت فيديوهات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، تظاهر عدد من الأفغان في مدينة جلال أباد، ورفعهم العلم الأفغاني.

وبعدها سمع صوت إطلاق نار كثيف، وظهر عدد من مقاتلي طالبان وهم يفرقون الحشد بإطلاق النار.

وأشارت مصادر عدة، بالإضافة لشهود عيان، إلى وقوع 3 ضحايا على الأقل حتى الآن، خلال المواجهات بين المواطنين ومقاتلي طالبان.

جرحى في المطار

ومن ناحيته، قال مسؤول أمني في حلف شمال الأطلسي، إن 17 شخصا أصيبوا، الأربعاء، في تدافع عند إحدى بوابات مطار العاصمة الأفغانية كابل، مع تكثيف الدول الغربية عمليات إجلاء دبلوماسييها وآخرين من هناك.

وبذلك يسجل الأربعاء أول حالات للمواجهات المرتقبة، بين السكان الأفغان وحركة طالبان، بعد استيلاء الحركة المتشددة على الحكم في البلاد قبل أيام.