وفي مؤتمر عقد في مقر البنتاغون، قال الجنرال في هيئة الأركان الأميركية المشتركة، هانك تايلور، إن القوات الأميركية نفذت عمليات إجلاء من المطار الليلة الماضية، حيث تم نقل 2500 شخص، بينهم أميركيون وغربيون وأفغان.

وأعرب عن تطلع وزارة الدفاع الأميركية عن رفع وتيرة عمليات الإجلاء من 5 آلاف إلى 9 آلاف يوميا، مشيرة إلى أن الأولوية هي للأميركيين والأفغان المعرضين للخطر.

وكشف الجنرال الأميركي عن وصول 4 آلاف جندي أميركي إلى العاصمة الأفغانية، كابل، اليوم، للمساهمة في عمليات الإجلاء.

وقال تايلور إن عمليات الإخلاء في المطار تتم بصورة جديدة، مشيرا إلى أن القوات الموجودة في المطار لم تواجه أي تهديدات حتى الآن من جانب حركة طالبان.

وأكد أن مسلحي طالبان لم ينخرطوا في أي عمليات عسكرية حتى الآن مع القوات الأميركية الموجودة في المطار.

وقال الجنرال الأميركي إنه تم اتخاذ الإجراءات المناسبة لإبقاء المطار يعمل كالمعتاد، مشيرا إلى أن البنتاغون يأمل بأن تنتهي العمليات الأميركية بحلول 31 أغسطس.

وكانت القوات الأميركية المسؤولة عن مطار كابل، قد علقت رحلات الإجلاء، الإثنين، بسبب الفوضى العارمة التي شهدها المطار.