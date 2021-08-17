وقالت إدارة الطيران المدني الأفغانية إن موظفي المطار الآن يقومون بمعالجة بعض المشاكل التقنية، وتنظيف المطار، حتى يعود الأمر إلى وضعه الطبيعي.

كما طلبت إدارة المطار من المواطنين عدم الذهاب إلى المطار حتى إشعار آخر.

وكانت هيئة الطيران المدني الأفغانية قد أعلنت الاثنين، إفساح المجال الجوي الأفغاني أمام الطائرات العسكرية والطلب من الرحلات المدنية تجنبه.

في أعقاب ذلك، أعلنت لوفتهانزا، مجموعة الطيران الأولى في أوروبا، إضافة إلى شركة "آير فرانس" تجنّب تحليق طائراتهما فوق أفغانستان "حتى إشعار آخر".

وفي إشعار موجه إلى شركات الطيران، أوصت هيئة الطيران المدني الأفغانية "الطائرات العابرة (في المجال الجوي الأفغاني) بتغيير مسارها".

وأضاف الإشعار "كل عبور في المجال الجوي لكابل سيكون خارجا عن السيطرة".

وسيطرت حركة طالبان، الأحد، على كابل، ما دفع الرعايا الأجانب وعددا كبيرا من الأفغان إلى مغادرة البلاد على وجه السرعة.

في مطار كابل حيث أُقيم جسر جوي، تسبب اقتحام حشود من الأفغان المدارج بإلغاء الرحلات التجارية.