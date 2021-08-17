وبعد انتشار صور سقوط كابل بأيدي طالبان، تدفقت صور مروعة أخرى تظهر الألاف من الأشخاص المذعورين وهم يحاولون الفرار من البلاد.

وأظهر الفيديو تشبت عدة أشخاص بعجلات الطائرة أثناء إقلاعها فيما سقط شخصين على الأقل من الطائرة العملاقة.

ووفقا للتقارير المحلية، أشار السكان المحليون الذين كانوا موجودين في مطار كابل أنهم شاهدوا 3 رجال يمسكون بعجلات الطائرة ويسقطون في وقت لاحق.

وقالت وكالة آسواكا نيوز في تغريدة على تويتر: "أكد أحد السكان ذلك وقال إن سقوط هؤلاء الناس أحدث فوضى عارمة ومرعبة".

وفي وقت سابق، لقي ما لا يقل عن 5 أشخاص مصرعهم وأصيب عدد آخر في إطلاق نار في مطار حامد كرزاي الدولي في كابل. وقع الحادث عندما حاول مئات الأشخاص دخول طائرات بشكل قسري كانت بصدد مغادرة العاصمة الأفغانية خوفا من هجوم طالبان.

الخارجية الروسية

وعلقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على فيديو يظهر سقوط مواطنين أفغان حاولوا الفرار من كابل بعد دخول مسلحي "طالبان" إلى المدينة، متشبثين بعجلات طائرة أميركية.

وكتبت زاخاروفا على قناتها في "تلغرام": "من مهامي المهنية أن أشاهد وأقرأ بانتظام أخبارا يشعر منها أي شخص غير متعود بأن دماءه تتجمد في عروقه. والمجد لله أنني لم أستطع أن أتعود على ذلك تماما، وإن كانت هناك أشياء كثيرة لم تعد تعرقل هدوئي. لكن فيديو سقوط الأفغان صادم بالفعل".

وتابعت زاخاروفا: "كنت آمل أنه مجرد نبأ كاذب، غير أن وسائل إعلام كثيرة قد نشرته. مواطنون أفغان تشبثوا بعجلات طائرة أمريكية آملين في مغادرة البلاد يسقطون على الأرض. أرض ترقد عليها جثث الأفغان الذين قتلوا أثناء تدافع جماهيري على أماكن في هذه الطائرات".