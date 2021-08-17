وقال الميجور جنرال هانك تايلور المسؤول في هيئة الأركان المشتركة في البنتاغون، إن المطار أعيد فتحه مساء الاثنين.

وأضاف أن طائرة من طراز "سي 17" هبطت الاثنين، وكانت تقل أفرادا من مشاة البحرية، ومن المتوقع أن تهبط طائرة أخرى في وقت لاحق.

وأعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة لديها حاليا 2500 عسكري في مطار كابل، وسيرتفع العدد بحلول الثلاثاء إلى 3 آلاف.

وأضاف أن "مهمتنا في كابل ليست قتالية، لكننا سندافع عن قواتنا ضد أي هجوم".

ومن جهة أخرى، قالت مصادر أمنية لـ"رويترز"، الاثنين، إن طائرة حربية ألمانية هبطت في كابل لإجلاء رعايا أجانب وعاملين محليين أفغان.

وتوقف مطار كابل عن العمل منذ عصر الاثنين، بسبب حالة الفوضى التي نجمت عن اكتظاظ مدارجه بآلاف الأفغان الذين حاولوا الفرار من بلدهم، بعد سقوطه في أيدي حركة طالبان.