ونشرت شركة "ماكسار تيكنولوجيز" المتخصصة في تكنولوجيا الفضاء، صورا التقطتها أقمار اصطناعية، تظهر الازدحام والفوضى في مطار كابل.

كما أظهرت الصور الازدحام في المنطقة المحيطة بالمطار، مع تدفق سيارات المواطنين، أملا في الحصول على فرصة لمغادرة البلاد، في الوقت الذي تم إجلاء البعثات الدبلوماسية للعديد من الدول.

وكانت مقاطع فيديو قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت مئات الأفغان وهم يلحقون بطائرات ويحاولون تسلق بعضها أو التشبث بأخرى على وشك الإقلاع، في مشاهد تحبس الأنفاس.

كما انتشر مقطع فيديو لطائرة تحلق في السماء، بينما يسقط منها شخصان كانا قد حاولا التشبث بالعجلات. لكن لم يتسن التحقق من مدى صحة الفيديو.

وسيطرت حركة طالبان على أفغانستان، ووصلت إلى قلب العاصمة كاوبل، فيما طالبت القوى الدولية والأمم المتحدة، الحركة بضبط النفس وعدم انتهاك القوانين الدولية وحقوق الإنسان، في الوقت الذي تتصاعد فيه المخاوف بشأن مستقبل النساء والفتيات وحرياتهن.