وقال بيان مشترك: "في الوقت الحالي، نكمل سلسلة من الخطوات لتأمين مطار حامد كرزاي الدولي في كابل لتمكين المغادرة الآمنة للأفراد الأميركيين وحلفائهم من أفغانستان عبر رحلات جوية مدنية وعسكرية."

وأضاف البيان: "على مدار الـ 48 ساعة القادمة، سنقوم بتوسيع وجودنا الأمني ​​إلى ما يقرب من 6000 جندي، مع تركيز المهمة فقط على تسهيل هذه الجهود وستتولى مراقبة الحركة الجوية."

وأشار البيان المشترك أن الولايات المتحدة ستنقل غدًا وعلى مدار الأيام القادمة إلى خارج البلاد آلاف المواطنين الأميركيين الذين كانوا مقيمين في أفغانستان، بالإضافة إلى الموظفين المعينين محليًا في البعثة الأميركية في كابل وعائلاتهم وغيرهم من المواطنين الأفغان المعرضين للخطر بشكل خاص.

وأكدت البنتاغون والخارجية في بيانهما أن الولايات المتحدة ستقوم بتسريع إجلاء آلاف الأفغان المؤهلين للحصول على تأشيرات الهجرة الخاصة الأميركية، وقد وصل ما يقرب من 2000 منهم بالفعل إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين.

وختم البيان المشترك بالقول: وسيستمر نقل الأفغان الذين أجازوا الفحص الأمني ​​مباشرة إلى الولايات المتحدة. وسنجد مواقع إضافية لأولئك الذين لم يتم فحصهم بعد."