وأضاف المتحدث "يدعو (الأمين العام للأمم المتحدة) طالبان وجميع الأطراف الأخرى إلى ضمان احترام وحماية القانون الإنساني الدولي وحقوق وحريات جميع المواطنين".

من جهة أخرىن قرر الرئيس الأميركي جو بايدن إرسال ألف جندي إضافي إلى كابول لتأمين عمليات إجلاء آلاف المدنيين الأميركيين والأفغان، على ما أفاد مسؤول في البنتاغون، في حين استولت حركة طالبان على الحكم في أفغانستان.

وأوضح المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته أنّ ستة آلاف جندي سيصلون إلى العاصمة الأفغانية "في الأيام المقبلة"، في وقت انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد ذعر في مطار كابول.

وقال مسؤول آخر في الوزارة إن "مئات عدة" من موظفي السفارة الأميركية في كابول غادروا أفغانستان.

وأوضح المسؤول لوكالة فرانس برس رافضا كشف هويته أنّ مطار كابول الدولي يبقى مفتوحا للرحلات التجارية، في وقت تتواصل عمليات إجلاء الأميركيين والأفغان الذين ساعدوا الولايات المتحدة وباتوا يخشون على حياتهم.

وتقدّر وزارة الدفاع الأميركية بثلاثين ألفاً العدد الإجمالي للأشخاص الذين ينبغي إجلاؤهم من دبلوماسيين أو مواطنين أميركيين أو أفغان ساعدوا الولايات المتحدة وباتوا يخشون على حياتهم.

وواصلت مروحيات أميركية التحليق بدون توقف الأحد بين المطار ومقر السفارة الأميركية الواقع في "المنطقة الخضراء" المحصنة وسط العاصمة.