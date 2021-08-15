في غضون ذلك، غادر السفير الأميركي لدى أفغانستان، مقر السفارة في كابل، متوجها إلى مطار حامد كرزاي الدولي، لأجل مغادرة البلاد.

وذكر مسؤول أميركي، يوم الأحد، أن الولايات المتحدة ستواصل حماية المطار، بعد تقدم قوات طالبان صوب العاصمة كابل.

في غضون ذلك، ألقى وزير الدفاع الأفغاني، باللوم على أشرف غني، في ظل ما يقع حاليا، قائلا إنه "كبل أيدينا ثم لاذ بالفرار".

ودعت حركة طالبان، يوم الأحد، مسلحيها لاقتحام العاصمة الأفغانية كابول، بعد أن حاصرتها وسيطرت على معظم مناطق البلاد.

وقالت طالبان إنها "تدعو قواتها لدخول المناطق التي خرجت عن سيطرة القوات الأفغانية في كابل".

وكان متحدث باسم الحركة قد قا، إن "الشرطة والمسؤولين في كابول لاذوا بالفرار، مما يمثل مشكلة أمام حفظ القانون والنظام".

وتسارع انهيار الجيش الأفغاني، خلال الآونة الأخيرة، فيما طالبت حركة طالبان بتسليم العاصمة كابل، سلميا، من أجل تفادي القتال. وقال المتحدث باسم طالبان: "ندعو الرئيس أشرف غني والقادة الأفغان إلى العمل معنا".