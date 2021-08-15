وأورد بيان للحماية المدنية أن "حصيلة ضحايا الزلزال ارتفعت بداية يوم 15 أغسطس الى 724 قتيلا؛ 500 قتيل في الجنوب ومئة في غراند انس و122 في نيب وقتيلان في الشمال الغربي".

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، إن الزلزال الذي بلغت قوته 7.2 درجة وقع على بعد 8 كيلومترات من بلدة بيتي ترو دي نيب، على بعد نحو 150 كيلومترا غربي العاصمة بورت أو برنس وعلى عمق عشرة كيلومترات.

وشعر الناس بالزلزال في أماكن بعيدة مثل كوبا وجامايكا، لكنه كان أقل شدة من الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات ووقع قبل 11 عاما، فأودى بحياة عشرات الآلاف في أفقر دولة في الأميركتين.

وأعلن رئيس الوزراء أرييل هنري حالة الطوارئ لمدة شهر، كما دفع باتجاه بتعجيل وصول المساعدات إلى المناطق التي دمرت فيها بلدات وباتت المستشفيات مكتظة بالمرضى الوافدين.

وأشار إلى أن بعض البلدات دمرت بالكامل تقريبا، وأن الحكومة لديها أشخاص في بلدة ليس كايس الساحلية للمساعدة في تخطيط الاستجابة وتنسيقها.