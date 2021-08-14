ونقلت "فرانس برس" عن المركز الأميركي للجيوفيزياء تحذيره من احتمال تشكل موجات مد بحرية (تسونامي) بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.2 درجة .

وكان الزلزال ضرب هايتي الواقعة في البحر الكاريبي، صباح السبت، عند الساعة الثامنة والنصف (12:30 توقيت غرينتس ).

وشعر سكان مجمل البلاد بالزلزال وسجلت أضرار مادية في مدن عدة، وفق مشاهد صورها شهود في جنوب غرب الجزيرة ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد سكان في المنطقة المتضررة بأن خسائر لحقت بمبان دينية ومدارس ومساكن.

وصور شهود ركام العديد من المباني الاسمنتية بينها كنيسة يبدو أنها كانت تشهد احتفالا دينيا صباح السبت في منطقة تبعد 200 كلم جنوب غرب بور أو برانس.

وفي 12 يناير 2010، أسفر زلزال بقوة سبع درجات على مقياس ريختر عن تدمير عاصمة هايتي ومدن عدة.

وقضى يومها أكثر من 200 الف شخص وأصيب أكثر من 300 الف آخرين، فضلا عن تشريد مليون ونصف مليون من السكان.