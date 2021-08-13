وقال عبد الخالق طهاري، أحد سكان مقاطعة الطهاري الشمالية الشرقية الواقعة على الحدود مع طاجيكستان، لوكالة ريا نوفوستي الروسية، إن طالبان بدأت في فرض ضرائب جديدة، ووضع قواعدها الخاصة في المقاطعات التي تم الاستيلاء عليها في أفغانستان.

إضافة إلى ذلك، حسب قوله، فُرضت جملة من الالتزامات على سكان المناطق المحتلة.

حيث يُجبر الأفراد على طهي الطعام للمسلحين، ويتم فرض الزكاة والمبالغ المالية، على المزارعين.

كما يُمنع التنقل في مجموعات يزيد عدد أفرادها عن شخصين، ويُحظر على النساء الظهور في الشارع دون مرافقة أزواجهن وأقاربهن المقربين.

وفي الختام، أشار الطهاري إلى أنه ينوي مغادرة منطقته، حيث إن "طالبان تعامل الناس بالعداء، وظهورهم مخيف". كما أنه يخشى أن تعاقبه طالبان إذا علموا أنه عمل مع الجيش الأفغاني في الماضي.

وتصاعدت المواجهات في البلاد في الأشهر الأخيرة بين القوات الحكومية وطالبان. ويأتي ذلك على خلفية انسحاب القوات الأميركية.

واستولى مقاتلو حركة طالبان على ثاني وثالث أكبر مدينتين في أفغانستان، مع تهاوي مقاومة القوات الحكومية، مما أثار المخاوف من احتمال تعرض العاصمة كابل لهجوم خلال أيام.