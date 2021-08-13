وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن الحريق اندلع في جنوب الجزيرة المنطقة التي دمر فيها الحرائق مساحات شاسعة من الغابات والتهمت العديد من المنازل.

وقالت إدارة الإطفاء اليونانية إنه تم إرسال أربع طائرات لإلقاء المياه وست مروحيات للسيطرة على الحريق الجديد في وسط إيفيا، إلى جانب 23 من رجال الإطفاء و 10 مركبات.

ودمر الحريق الأكبر الذي اندلع في 3 أغسطس الجاري معظم شمال الجزيرة وهو أحد أسوأ حرائق الغابات المعروفة في البلاد.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت فرق الإطفاء اليونانية من "السيطرة" على الحرائق التي دمرت منذ نهاية يوليو أكثر من مئة ألف هكتار، وفق ما أكد متحدث باسمها الجمعة لوكالة "فرانس برس".

وقال المتحدث: "منذ أمس (الخميس) لم تعد هناك جبهة نشطة رئيسية بل جيوب متناثرة"، بفضل هطول أمطار في مناطق عدّة وانخفاض درجات الحرارة.

وعلى الرغم من انتشار حرائق الغابات في اليونان خلال فصول الصيف الحارة والجافة، إلا أن مئات الحرائق اندلعت في جميع أنحاء البلاد هذا العام في أعقاب موجة حر طويلة وشديدة.

ووصف رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس الحرائق بأنها أكبر كارثة بيئية تشهدها اليونان منذ عقود.