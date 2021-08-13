وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن منسوب مياه الفيضانات بلغت 3.5 متر في بلدة ليولين بمقاطعة هوبي وسط الصين، بعد هطول غزير للأمطار بدأ، الأربعاء.

وتضاف حصيلة الوفيات الجديدة إلى أكثر من 300 شخص لقوا مصرعهم في الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مقاطعة خنان في شمالي الصين، في يوليو الماضي.

وكانت غالبية أولئك الضحايا (نحو 292 وفاة) في مدينة تشنغتشو، عاصمة المقاطعة، بينهم 14 شخصا حوصروا عندما غمرت المياه شبكة المترو في المدينة، التي نزح عنها مئات الآلاف.

لكن الفيضانات الجديدة في هوبي تبدو أقل قوة، بحسب ما تقول السلطات التي أشارت إلى أن 8 آلاف شخص فقط تضرروا من هذه الفيضانات، على ما أوردت وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية.

والفيضانات الموسمية أمر معتاد في الصين، لكن هذه العام يبدو الأمر مختلفا للغاية، حيث هطلت أمطار على مناطق بالبلاد خلال أيام ما يعادل متوسط سقوط الأمطار خلال عام.

ويقول العلماء إن التغير المناخي يتسبب بزيادة ظواهر الطقس المتطرفة.

وتقدر الخسائر المباشرة من الفيضانات هذا الصيف بأكثر من 14 مليار دولار.