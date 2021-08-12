في الأثناء، نشرت لجنة المناخ بالأمم المتحدة تقريرا يوم الاثنين قال إن غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي مرتفعة بما يكفي لضمان اضطراب المناخ لعشرات إن لم يكن لمئات من السنين.

موجة حر شديدة

وتشهد دول حوض البحر المتوسط، من تركيا إلى تونس، مرورا باليونان وصقلية الإيطالية، أعلى درجات حرارة منذ عشرات السنين وحذرت لجنة المناخ بالأمم المتحدة هذا الأسبوع من أن العالم بات قريبا بشكل خطير من سخونة مفرطة.

فقد سجلت العاصمة التونسية درجات حرارة قياسية خلال اليومين الماضيين، بلغت حوالي 49 درجة مئوية، وفقا لمعهد الأرصاد.

أما اليونان، فتعاني من أسوأ موجة حر منذ 30 عاما.

وفي إيطاليا، وتحديدا في جزيرة صقلية سجلت أعلى درجة حرارة في تاريخ أوروبا، وبلغت 48.8 درجة مئوية، وهو أعلى من الرقم القياسي السابق البالغ 48 درجة مئوية وسجل في أثينا اليونانية عام 1977.

حرائق الغابات تستعر

ففي اليونان، ولليوم العاشر على التوالي، اليوم الخميس، تستمر فرق الإطفاء المنهكة بمحاولة وقف الحرائق المستعرة في شتى أنحاء البلاد.

وأخلت حوالي 20 قرية في بيلوبونيز، لكن أولمبيا القديمة، موقع الألعاب الأولمبية الأولى، نجت من النيران.

ويكافح نحو 580 من رجال الإطفاء اليونانيين الحرائق المندلعة في جورتينيا قرب أولمبيا بمساعدة زملاء من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وجمهورية التشيك، وفقا لوكالة رويترز.

ولا تزال ألسنة اللهب تندلع في إيفيا، ثاني أكبر جزر اليونان والواقعة قبالة شرقي أثينا، حيث شهدت بعضا من أسوأ حالات الدمار الناجم عن الحرائق في الأسبوع الماضي.

ووصف رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس الوضع بأنه "صيف مرعب" واعتذر عن الاخفاق في التعامل مع بعض الحرائق التي وصلت إلى أكثر من 500 حريق في جميع أنحاء اليونان.

حداد عام في الجزائر

في جنوب المتوسط، تحديدا في الجزائر، نشرت الحكومة الجزائرية قوات الجيش للمساعدة في مكافحة الحرائق المستعرة على أشدها في مناطق الغابات بشمال البلاد والتي تسببت في مقتل ما لا يقل عن 69 شخصا بينهم 28 جنديا.

وكانت المنطقة الأكثر تضررا هي تيزي وزو أكبر مراكز منطقة القبائل حيث احترقت بيوت وفر السكان طلبا للملاذ في فنادق وبيوت الشباب وأماكن إقامة طلبة الجامعات في المدن القريبة.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عنه النائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو، عبد القادر عمروش، أمس الأربعاء، إن عدد ضحايا الحرائق، التي اندلعت يوم الإثنين بولاية تيزي وزو، بلغ إلى غاية أمس الأربعاء 69 قتيلا، منهم أكثر من 20 عسكريا، ومئات الجرحى والمصابين.

كما نقلت الوكالة، عن المدير العام للغابات، علي محمودي، تأكيده أنه من إجمالي 103 حرائق نشبت في 17 ولاية، منذ الاثنين المنصرم، هناك 86 حريقا لم يتم بعد اخمادها بعد، من بينها30 حريقا كبيرا في ولاية تيزي وزو.

وأعلن الرئيس عبد المجيد تبون الحداد العام 3 أيام على القتلى وجمد أنشطة الدولة التي لا صلة لها بالحرائق.

إيطاليا.. حرارة ورياح وحرائق

ودمرت الحرائق في جنوب إيطاليا آلاف الأفدنة من الأراضي حيث وصلت درجات الحرارة إلى مستويات أعلى بكثير من 40 درجة مئوية.

وأفادت الأرصاد الجوية الإيطالية بتسجيل درجة حرارة قياسية في تاريخ صقلية وأوروبا، وبلغت 48.8 درجة مئوية.

وساهمت الرياح الحارة في امتداد ألسنة اللهب واستمرار الحرائق.

وقال رجال الإطفاء على تويتر إنهم نفذوا أكثر من 3000 عملية في صقلية وكالابريا خلال الساعات الإثنى عشر الماضية ونشروا 7 طائرات لمحاولة إخماد النيران.

تركيا.. حرائق وفيضانات

وشهدت تركيا أيضا ما يقرب من 300 حريق غابات خلال الأسبوعين الماضيين مما تسبب في دمار عشرات الآلاف من أفدنة الغابات ولكن لم يتم الإبلاغ سوى عن 3 فقط من حرائق الغابات حتى وقت متأخر من أمس الأربعاء، بحسب رويترز.

لكن الساحل الشمالي لتركيا يواجه تحديا مختلفا يتمثل في فيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة غير معتادة دمرت جسرا وأدت إلى قطع الكهرباء عن عدد من القرى.

حرائق في سيبيريا وكاليفورنيا

ولا تقتصر حرائق الغابات على منطقة البحر المتوسط فقد عانت مناطق أخرى من انتشار الحرائق، مثل سيبيريا في شرق روسيا وكاليفورنيا في غرب الولايات المتحدة.

فقد شهدت ولاية كاليفورنيا، ثاني أكبر حريق هائل في تاريخها حتى وقت متأخر من الأحد الماضي.

واجتاح الحريق، الذي أطلق عليه حريق "ديكسي"، ما يقرب من نصف مليون فدان.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن حريق الغابات "ديكسي" دمر ما لا يقل عن 1000 مبنى، منها 550 بناية سكنية.

أما في سيبيريا، فما زالت النيران تشتعل في الغابات، وقالت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" إن أعمدة الدخان وصلت إلى مناطق القطب الشمالي القريبة.

ووفقا لوكالة نوفوستي، فإنه بحلول منتصف ليل 8 أغسطس، كان هناك 174 حريق غابات مشتعلا في روسيا على مساحة تتجاوز 1.5 مليون هكتار، واستمرت عمليات إطفائها بنشاط.

وأعلنت هيئة حماية الغابات أنه تم تسجيل أكبر مساحة لحرائق الغابات في جمهورية ياقوتيا، التي يشتعل فيها حاليا 90 حريقا على مساحة تبلغ نحو 1.4 مليون هكتار.