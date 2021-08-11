وقال ممثلو ادعاء إن الشرطة الألمانية ألقت القبض على المواطن البريطاني، الذي يدعي ديفيد إس.، أمس الثلاثاء، للاشتباه في أنه قام بتسليم وثائق إلى جهاز المخابرات الروسي مقابل أموال لم تحدد قيمتها.

وأضافوا، في بيان، أنه تم تفتيش شقة ديفيد، ومكان عمله وسيمثل أمام قاضي تحقيقات اليوم الأربعاء.

وقال مكتب الادعاء الاتحادي في بيان "في واقعة واحدة على الأقل سلم وثائق حصل عليها من خلال عمله إلى ممثل لجهاز مخابرات روسي".

وتابع "تلقى المتهم أموالا لم تتضح قيمتها بعد مقابل نقله هذه المعلومات"، بحسب ما ذكرت رويترز.

وألقت الشرطة القبض على الرجل في بوتسدام خارج برلين، وذلك بعد تحقيق مشترك بين السلطات الألمانية والبريطانية.

وأكدت شرطة بريطانيا أن السلطات الألمانية ألقت القبض على الرجل للاشتباه في ارتكابه جرائم ترتبط "بنشاط مخابراتي".

ووفقا لفرانس برس، فإن ديفيد إس، مواطن بريطاني يعمل موظفا في سفارة المملكة المتحدة منذ نوفمبر 2020 لكن لم يعرف على الفور المنصب الذي يشغله.