ونفى كومو (63 عاما) اتهامه بالتحرش الجنسي والذي وثقه الأسبوع الماضي تقرير لمكتب النائب العام في نيويورك. لكنه أكد أنه يرغب في تقديم "اعتذار عميق جدا" من أي امرأة تعرضت للإهانة بسبب سلوكه.

ونقلت فرانس عن كومو "كنت على الدوام قريبا جدا من الناس. (اعترف) بأنني أعانق وأقبل الناس بعفوية، سواء نساء أو رجالا. لقد قمت بذلك طوال حياتي".

وتابع "لم يخطر في بالي أن اتجاوز الحدود مع أي شخص، لكنني لم أدرك" الخط الفاصل بين المسموح به وغير المسموح به.

وستخلف كومو مساعدة حاكم الولاية كاثلين هوشول، وهي أيضا ديموقراطية.



وفي الرابع من أغسطس، دعا الرئيس جو بايدن الحاكم الديمقراطي لولاية نيويورك أندرو كومو، إلى الاستقالة، بعد نشر تحقيق يتّهمه بسلسلة من أعمال التحرّش الجنسي بعدد من النساء.

وقال بايدن في البيت الأبيض: "أعتقد أنّه يتعيّن عليه الاستقالة". وكان كومو قد أكّد في وقت سابق أنّه "لم يلمس أبدًا أيّ شخص بطريقة غير لائقة"، ملمّحاً إلى أنّه يستبعد تقديم استقالته.