وسار بايدن (78 عاما) نحو السيارة ذات الدفع الرباعي، وخلع سرته التي وضعها في الكرسي الخلفي للسيارة من طراز "رانغلر روبيكون"، وانطلق فيها وحده في ساحة المقر الرئاسي.

ونشر بايدن شريط فيديو قصيرا يوثق قيادته للمركبة على "تويتر"، وكتب: "ليس يوما سيئا من العمل".

وجاءت تلك الخطوة على هامش توقيعه أمرا تنفيذيا يقضي بأن تكون نحو 40- 50 في المئة من السيارات المباعة في أميركا كهربائية أو هجينة بحلول عام 2030.

وشارك في حفل التوقيع في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، ومسؤولون ومشروعون ومسؤولون في شركات صناعة السيارات.

وأصبحت سيارة "رانغلر روبيكون" الكهربائية واحدة من أكثر السيارات الهجينة مبيعا في الولايات المتحدة، رغم أنه دخلت الأسواق قبل 3 أشهر فقط، بحسب ما نقلت "فوكس نيوز" عن مسؤول في الشركة المصنعة.

ويبلغ ثمن هذا السيارة نحو 52 ألف دولار أميركي.