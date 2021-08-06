خاص - علمت "سكاي نيوز عربية" من مسؤول حكومي أميركي في واشنطن، أن الاتصالات الأميركية - الاسرائيلية التي جرت في الساعات الماضية وآخرها اتصال وزير الدفاع لويد أوستن بنظيره الاسرائيلي بيني غانتس، أطلقت تعاونا على مستوى القيادات العسكرية العليا والأمنية بين البلدين بهدف "تنسيق الخطوات المقبلة مع تل ابيب، لمواجهة التصعيد العسكري الإيراني في المنطقة".